Фалеева выиграла гонку на 15 км, одержав вторую победу на ЧР по лыжероллерам
Поделиться
Лыжница Анастасия Фалеева стала победительницей гонки на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на летнем чемпионате России по лыжероллерам — 2023. Ранее на этих соревнованиях спортсменка, представляющая Санкт-Петербург, заняла первое место в классическом спринте.
Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023. 15 км, классический стиль.
Женщины
1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 43:36.1.
2. Ольга Царёва (Республика Коми) — отставание 22 секунды.
3. Мария Истомина (Архангельская область) +27.2.
4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +27.6.
5. Анастасия Прокофьева (Москва) +47.8.
Также сегодня, 18 сентября, в 13:00 мск стартовала мужская гонка на 20 км классическим стилем с раздельным стартом.
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
14:03
-
13:13
-
12:18
- 16 сентября 2023
-
17:55
-
16:39
-
15:28
-
15:18
-
11:41
- 15 сентября 2023
-
14:34
-
12:15
-
11:22
-
09:35
- 14 сентября 2023
-
09:24
- 13 сентября 2023
-
23:04
-
22:22
-
22:05
-
15:47
-
13:33
-
12:31
- 12 сентября 2023
-
17:55
-
11:49
-
10:43
-
10:26
- 11 сентября 2023
-
23:26
-
22:59
-
14:44
-
14:31
-
14:27
- 10 сентября 2023
-
20:04
-
17:52
-
15:36
-
15:19
- 9 сентября 2023
-
20:33
-
17:48
- 8 сентября 2023
-
15:48
Партнерский контент