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Фалеева выиграла гонку на 15 км, одержав вторую победу на ЧР по лыжероллерам

Фалеева выиграла гонку на 15 км, одержав вторую победу на ЧР по лыжероллерам
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Лыжница Анастасия Фалеева стала победительницей гонки на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на летнем чемпионате России по лыжероллерам — 2023. Ранее на этих соревнованиях спортсменка, представляющая Санкт-Петербург, заняла первое место в классическом спринте.

Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023. 15 км, классический стиль.

Женщины

1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 43:36.1.
2. Ольга Царёва (Республика Коми) — отставание 22 секунды.
3. Мария Истомина (Архангельская область) +27.2.
4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +27.6.
5. Анастасия Прокофьева (Москва) +47.8.

Также сегодня, 18 сентября, в 13:00 мск стартовала мужская гонка на 20 км классическим стилем с раздельным стартом.

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