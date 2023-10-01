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Легков — о допинг-деле Валиевой: судя по моей истории, CAS объективен. Надеюсь на это

Легков — о допинг-деле Валиевой: судя по моей истории, CAS объективен. Надеюсь на это
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Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков поделился мнением о слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге чемпионки Европы – 2022, 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Судя по моей истории, Спортивный арбитражный суд объективен. Несмотря на ситуацию в мире, надеюсь, они будут судить объективно. Там три арбитра, один из них выбран стороной Валиевой, если уж не доверять CAS, то будет уже совсем бредовая ситуация в мировом спорте. Она и так во многих вещах видна, но я пока живу добрыми мыслями. Отталкиваясь от своей истории, надеюсь, что CAS будет объективен и примет нормальное, взвешенное, правильное решение», — приводит слова Легкова ТАСС.

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