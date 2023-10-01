Легков: люди с нормальными мозгами понимают, что без России конкуренция не та

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение россиян.

«Всё это ожидаемо, думаю, что наши тренеры всегда были к этому готовы, но они сейчас готовятся к нашим соревнованиям: Спартакиада, соревнования БРИКС, где будет что-то формироваться.

Нас могут долго не пускать, поэтому нужно формировать что-то своё. Надеемся, что это всё-таки будет недолго, поскольку наши спортсмены должны конкурировать с лучшими. Эта тема отстранения будет вокруг крутиться, хотя люди с нормальными мозгами понимают, что без России зрелищность не такая, да и конкуренция (при участии россиян) выше.

Но сейчас им выгоднее и удобнее выигрывать без России, сейчас те же шведы говорят неприятные вещи про Россию, ну ладно – бегайте между собой. Рано или поздно всё вернётся на круги своя, и посмотрим, кто сильнее», — приводит слова Легкова ТАСС.