Калла: предлагала руководству сборной Швеции изучать опыт норвежцев, но меня не слушали

Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла, завершившая карьеру в 2022 году, высказалась о проблемах сборной Швеции по лыжным гонкам.

«Я обращалась к руководству сборной Швеции, предлагала изучать опыт соперников, обращать больше внимания на соседей, на тех же норвежцев. Но меня никто не слушал, они не были заинтересованы. Все проблемы сборной Швеции идут от одного человека — Олы Стрёмберга. Я никогда не верила его словам. Я была шокирована, когда уволили генерального менеджера команды Рикарда Грипа. Я не всегда ладила с ним, он боялся конфликтов и, пожалуй, хуже всех в мире умел делегировать задачи и принимать помощь от других. Но он работал в сборной десять лет и просто исчез.

Что касается нынешнего генменеджера сборной Андерса Бистрёма, у него нет никаких лидерских качеств. Сейчас я абсолютно уверена, что Даниэль Фореус, который был предшественником Бистрёма, остался бы в сборной, если бы не Стрёмберг», — приводит текст книги Каллы TV2.