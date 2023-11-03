Шарлотт Калла в своей автобиографии заявила, что допинг Йохауг ей предсказала гадалка

Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла в своей автобиографии поделилась странным откровением о допинг-деле титулованной норвежки Терезе Йохауг, сообщает NRK.

По информации издания, Калла написала, что летом 2012 года посетила гадалку в Швеции, которая остановила её, когда Шарлотт уходила от неё, со словами: «Подожди. Я вижу норвежку. Она замешана в допинге. Она блондинка».

В своей книге Калла объясняет, что не придала данному эпизоду значения, так как была уверена, что норвежцы «чисты». При этом Шарлотт всё же решилась сообщить об этом своему менеджеру по взаимодействию со СМИ, это произошло якобы за три месяца до того, как Терезе обвинили в употреблении допинга.

«Спустя три месяца я получила смс. Там была ссылка. Я перешла по ней и увидела новость: Йохауг обвинили в допинге. В моей голове царил хаос», — говорится в книге.