Шарлотт Калла: Александр Легков с радостью позволил мне примерить свой комбинезон

Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла в автобиографии рассказала, как они с другими шведскими лыжницами развлекались на этапе Кубка мира в Канаде в 2016 году. Калла сообщила, что они придумывали забавные челленджи. Однажды Калла получила задание примерить комбинезон российского лыжника Александра Легкова, в котором он появлялся в столовой отеля.

«С бешено колотящимся сердцем я постучала в дверь номера отеля, где остановились российские лыжники. Легков выглядел весьма удивлённым, стоя перед дверью. Он быстро понял, что что-то не так. Со мной были подруги по команде, которые не потрудились хорошо спрятаться. Он понял, чем мы занимаемся, и с радостью позволил мне примерить свой комбинезон», — приводит текст книги Nettavissen.