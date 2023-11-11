Александр Терентьев: наши соревнования горячее и интереснее международных

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине 2022 года российский лыжник Александр Терентьев высказался по поводу недопуска россиян на международные соревнования и сравнил их с внутренними стартами.

«Конечно, неприятно, что не допускают, но мы живём дальше и стараемся сделать наши соревнования ещё лучше, чем у них. Я считаю, что наши соревнования горячее и интереснее, поэтому даже не смотрю международные соревнования, там одни и те же выигрывают между собой. У нас тут соперничество похлеще, чем там», — цитирует Терентьева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Терентьев стал победителем контрольного классического спринта «Югория. Первый снег» среди мужчин. Турнир «Югория. Первый снег» проходит в Ханты-Мансийске с 10 по 11 ноября.