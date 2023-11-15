Дарья Непряева: в детстве мы с Наташей почти каждый день дрались

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала об отношениях со своей старшей сестрой Натальей Терентьевой.

«Семья рядом — это очень важно, мы всегда вместе. Нет такого ощущения, что я скучаю по дому. Мы находимся на сборах месяцами, и практически вся моя семья со мной, нет только мамы, папы и брата. А так Наташа, Саша Терентьев, Сергей Волков со мной. Мы все в очень хороших отношениях, меня они всегда поддерживают. Иногда даже чересчур, иногда этого бывает слишком много. Я их всех люблю, и они моя семья.

А я всегда буду на стороне моей сестры, даже если она сделает что-то не так, я всегда буду за неё. Она для меня один из самых близких людей. Мы сейчас с ней 24/7 вместе, и я не представляю, как нам в будущем разъезжаться. Я буду очень сильно скучать.

Не тяжело ли всегда быть под контролем сестры? Если честно, есть такое. Она иногда сильно раздаёт советы, я их слушаю, но не всегда прислушиваюсь. С самого детства, когда мы были маленькие, она меня опекала. У нас семь лет разница, раньше это сильно ощущалось, сейчас уже мы практически сравнялись, я не чувствую разницу в возрасте. Она знает все мои секреты, я – её. Да, иногда она и сейчас пытается навязать своё мнение, потому что она старше, опытнее и мудрее, но мне и самой хочется что-то решать.

Она мне очень часто раздаёт тактические советы. По жизни также она мне может что-то посоветовать, и я могу ей чем-то помочь. Несмотря на то что я младше, она может прислушаться к моим советам, для меня это очень ценно.

Ругались ли мы в детстве? Без этого вообще никак. В детстве мы с ней почти каждый день дрались, сейчас уже нет такого. Мы очень редко с ней ругаемся, а когда ругаемся, не дерёмся уже точно, просто можем день не разговаривать, а потом всё сходит на нет, и мы общаемся дальше. Но вот раньше мы постоянно ссорились, потому что дома делили одну комнату. Сейчас можем одеждой делиться. Когда она дома, постоянно у меня что-то берёт», — приводит слова Дарьи Непряевой «РИА Новости Спорт».