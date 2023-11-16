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Евгений Белов стал победителем «Хибинской гонки» на 10 км классическим стилем

В Кировске (Мурманская область) проходят всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка — 2023». Победителем мужской гонки на 10 км классическим стилем стал лыжник Евгений Белов, представляющий Тюменскую область. Спортсмен преодолел дистанцию за 26.44,1.

Второе место занял лыжник команды Республики Коми Ермил Вокуев, отставший от лидера на 9,6 секунды. Третьим стал спортсмен из Мурманской области Александр Гребенько.

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка — 2023»

Мужчины, 10 км, классический стиль

1. Евгений Белов — 26.44,1.

2. Ермил Вокуев — отставание 9,6 секунды.

3. Александр Гребенько +22,8.

4. Андрей Алипкин +37,9.

5. Алексей Шемякин +41,6.

6. Андрей Сахаров +49,2.

7. Алексей Виценко +52,6.

8. Михаил Соснин +1.10,6.

9. Никита Егоров +1.22,6.

10. Евгений Кудрявцев +1.24,1.