Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Евгений Белов стал победителем «Хибинской гонки» на 10 км классическим стилем

Евгений Белов стал победителем «Хибинской гонки» на 10 км классическим стилем
Аудио-версия:
Комментарии

В Кировске (Мурманская область) проходят всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка — 2023». Победителем мужской гонки на 10 км классическим стилем стал лыжник Евгений Белов, представляющий Тюменскую область. Спортсмен преодолел дистанцию за 26.44,1.

Второе место занял лыжник команды Республики Коми Ермил Вокуев, отставший от лидера на 9,6 секунды. Третьим стал спортсмен из Мурманской области Александр Гребенько.

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка — 2023»
Мужчины, 10 км, классический стиль

1. Евгений Белов — 26.44,1.
2. Ермил Вокуев — отставание 9,6 секунды.
3. Александр Гребенько +22,8.
4. Андрей Алипкин +37,9.
5. Алексей Шемякин +41,6.
6. Андрей Сахаров +49,2.
7. Алексей Виценко +52,6.
8. Михаил Соснин +1.10,6.
9. Никита Егоров +1.22,6.
10. Евгений Кудрявцев +1.24,1.

Материалы по теме
Ольга Царёва выиграла «Хибинскую гонку» на 5 км классикой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android