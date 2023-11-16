Ольга Царёва выиграла «Хибинскую гонку» на 5 км классикой
В Кировске (Мурманская область) проходят всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка — 2023». Победу на дистанции 5 км классическим стилем одержала чемпионка России, серебряный призёр Универсиады-2013 Ольга Царёва с результатом 15.23,6.
На втором месте с отставанием 4,2 секунды расположилась Дарья Канева. Третье место у Ольги Вокуевой, уступившей лидеру 10,1 секунды.
Всероссийские соревнования «Хибинская гонка — 2023»
Женщины, 5 км, классический стиль, 16 ноября
1. Ольга Царёва — 15.23,6.
2. Дарья Канева +4,2.
3. Ольга Вокуева +10,1.
4. Светлана Николаева +29,1.
5. Дарья Белослудцева +36,4.
6. Анна Суркова +45,7.
7. Анастасия Власова +49,3.
8. Юлия Урбо +55,8.
9. Елизавета Ростова +56,5.
10. Анастасия Гунтарева +59,6.
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