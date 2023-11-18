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Александр Терентьев и Алёна Баранова выиграли личные спринты на «Кубке Хакасии»

В Вершине Теи состоялись спринтерские гонки в классическом стиле в рамках Всероссийских соревнований «Кубок Хакасии» по лыжным гонкам. У мужчин победителем спринта стал двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев, у женщин – Алёна Баранова.

Лыжные гонки. «Кубок Хакасии». Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Александр Терентьев (победитель квалификации) – 3.55,89.

2. Иван Безматерных – отставание 0,57 секунды.

3. Иван Горбунов + 0,73.

Женщины

1. Алёна Баранова – 4.13,88.

2. Ольга Сергеева (победительница квалификации) – отставание 0,27 секунды.

3. Дарья Непряева + 1,59.

Напомним, российские лыжники пропустят вот уже второй международный сезон по решению FIS из-за ситуации на Украине.