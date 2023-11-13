«Кто-то всё ещё использует фтор». Небольшой скандал на старте лыжного сезона в Финляндии

Международный лыжный сезон стартовал гонками FIS в заполярном Муонио в Финляндии. Сборную Норвегии подкосил коронавирус, сборная Германии выступила просто шикарно, в сборной Финляндии лучшей стала 45-летняя спортсменка, а те, кто «не вывез», заподозрили соперниц в использовании запрещённого фтора. В общем, открытие сезона было не скучным.

Минус Нортуг и ещё половина команды

Конечно, всеобщий интерес к стартам в Муонио подогрел Петтер Нортуг. Легендарный норвежец, который завершил карьеру в 2018-м, впервые с того времени должен был выйти на старт в гонках FIS. Он заявился на спринт и коньковую разделку на 10 км и… снялся с соревнований из-за якобы небольшой травмы. Наверное, ожидаемо. Возвращение двукратного олимпийского чемпиона в соревновательные лыжи откладывается. Если вообще состоится.

Сборная Норвегии осталась не только без Нортуга-старшего, но и без Шура Рёте, Ховарда Тёугбёля, Дидрика Тёнсета, а также без тренера спринтерской группы Арильда Монсена – у всех выявлен коронавирус. Обладатели Кубка мира Тириль Венг и Йоханнес Клебо по той же причине вообще не приехали в Муонио.

Олимпийский чемпион испугался мороза

В мужском классическом спринте потери на норвежцах не сказались. Эрик Вальнес выступал в своей лиге. Прямо как Александр Терентьев в эти же выходные на контрольной тренировке в Хантах. Первоначально, кстати, весь мужской пьедестал в Финляндии был норвежским, следом за Вальнесом финишировали Маттис Стенсхаген и Эвен Нортуг, но после пересмотра фотофиниша судьи передвинули на третье место финна Лаури Вуоринена.

В женском спринте норвежка Анна Свендсен в финале рванула вперёд, попытавшись сразу создать недосягаемый отрыв, но ей это не удалось. Немка Пия Финк настигла соперницу и опередила на финише. Третьей стала ещё одна норвежка Ингрид Гульбрандсен. Мощные шведки и норвежка Кристине Шистад в Муонио не приехали.

В мужской разделке классикой ожидаемо победил трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен, который «привёз» 24 секунды норвежцу Стенсхагену. Третьим стал Мартин Нюэнгет. А вообще, за Нисканеном в протоколе расположились сразу шесть норвежцев. У женщин на той же дистанции немка Катарина Хенниг более 40 секунд выиграла у соотечественницы Лауры Гиммлер и итальянки Катерины Ганц, которые зарубились за серебро.

Ийво Нисканен Фото: Christophe Pallot/Getty Images

Нисканен после триумфа в классике на коньковую разделку не вышел. Объяснение чисто финское: «Проснулся, посмотрел на градусник и решил остаться в отеле». Самая низкая температура в Муонио в день коньковой гонки была минус 12 градусов. Победу в таких тяжелейших погодных условиях одержал немец Фридрих Мох, который менее чем на четыре секунды опередил соотечественника Аниана Соссау и почти на шесть – итальянца Давиде Граца.

У женщин коньковую гонку выиграла немка Виктория Карль. Её преимущество над словенкой Эвой Уревц и американкой Софи Локли составило более 30 секунд.

«Возможно, кто-то использует фтористые смазки»

После этой гонки раздосадованная финка Криста Пярмякоски, у себя дома вообще выступившая крайне неудачно и проигравшая в коньке больше минуты, намекнула на то, что соперницы использовали фтор. Доказательств у неё, конечно, нет, но громкие слова были сказаны.

«Это очень странно. Мы не на Кубке мира, поэтому, возможно, кто-то всё ещё использует фтористые смазки. Думаю, в дальнейшем мои результаты будут заметно лучше», – сказала она в интервью Yle.

При этом надо отметить, что в самой Финляндии использование фтора не запрещено. Но вряд ли только использованием фтора можно объяснить, что Пярмякоски проиграла даже занявшей шестое место 45-летней Риитте-Лиисе Ропонен, которая тренируется вместе с самой Кристой.

Вообще, тема фтора стараниями FIS будет, к сожалению, одной из главных в нынешнем сезоне. Это же готовое объяснение возможным неудачам.