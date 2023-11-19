Александр Большунов уверенно выиграл коньковую разделку на 10 км в рамках Кубка Хакасии

В Вершине Тёи прошла мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках Всероссийских соревнований «Кубок Хакасии» по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов.
Отметим, что фактически для Большунова этот старт стал первым официальным в сезоне-2023/2024.
Лыжные гонки. Кубок Хакасии. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Мужчины
1. Александр Большунов – 21.49,0.
2. Сергей Ардашев – отставание 30,2 секунды.
3. Никита Родионов +32,3.
4. Илья Порошкин +33,6.
5. Иван Горбунов +35,3.
6. Артём Мальцев +39,8.
7. Савелий Коростелёв +41,3.
8. Павел Соловьёв +42,7.
9. Егор Митрошин +45,6.
9. Иван Якимушкин +45,6…
11. Денис Спицов +58,0.
12. Илья Семиков +1.02,1…
15. Андрей Ларьков +1.10,8.