Александр Большунов уверенно выиграл коньковую разделку на 10 км в рамках Кубка Хакасии

В Вершине Тёи прошла мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках Всероссийских соревнований «Кубок Хакасии» по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов.

Отметим, что фактически для Большунова этот старт стал первым официальным в сезоне-2023/2024.

Лыжные гонки. Кубок Хакасии. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Мужчины

1. Александр Большунов – 21.49,0.

2. Сергей Ардашев – отставание 30,2 секунды.

3. Никита Родионов +32,3.

4. Илья Порошкин +33,6.

5. Иван Горбунов +35,3.

6. Артём Мальцев +39,8.

7. Савелий Коростелёв +41,3.

8. Павел Соловьёв +42,7.

9. Егор Митрошин +45,6.

9. Иван Якимушкин +45,6…

11. Денис Спицов +58,0.

12. Илья Семиков +1.02,1…

15. Андрей Ларьков +1.10,8.