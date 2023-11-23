Терентьев: Наташа, как и все девочки, хочет крепкого мужского плеча

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине 2022 года российский лыжник Александр Терентьев рассказал о своей жене, олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете, обладательнице Кубка мира – 2021/2022, российской лыжнице Наталье Терентьевой (Непряева).

«На самом деле, Наташа в жизни обычная девушка, которая, как и все девочки, хочет крепкого мужского плеча, внимания и заботы», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Непряева и Терентьев заключили брак 23 августа. В нынешнем сезоне Наталья будет выступать под фамилией мужа. О романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года.

Напомним, Терентьев стал победителем спринтерской гонки в классическом стиле среди мужчин в рамках Всероссийских соревнований «Кубок Хакасии» по лыжным гонкам.