Кубок России по лыжным гонкам, во сколько старт, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 23 ноября, в Вершине Теи (республика Хакасия) состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках первого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Старт начнётся в 7:00 по мск.

В этот день состоится мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле. Начало запланировано на 8:45 по мск.

В прямом эфире старты можно будет посмотреть на спортивном видеосервисе Telesport.

Также на первом этапе 25 ноября пройдут спринты: женщины, свободным стилем (9:00 по мск); мужчины, свободным стилем (9:00 по мск). А 26 ноября пройдут гонки в классическом стиле: женщины, 10 км (7:00 по мск); мужчины, 15 км (8:45 по мск).

Всего календарь Кубка России 2023/2024 по лыжным гонкам включает в себя семь этапов. Финальный этап пройдёт в Кировске (Мурманская область) 3-7 апреля 2024 года.