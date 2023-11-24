Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Терентьев, Большунов и другие выйдут на старт спринта на первом этапе Кубка России

В субботу, 25 ноября, продолжится первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Мужской спринт свободным стилем пробегут трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Терентьев и другие спортсмены.

Соревнования проходят в Хакасии. Квалификация начнётся в 7:00, четвертьфиналы стартуют в 9:00. Время указано московское.

Кубок России по лыжным гонкам. Первый этап

Спринт. Мужчины

26. Артём Мальцев (Тюменская область — Нижегородская область)

29. Александр Терентьев (Архангельская область — Ненецкий АО)

31. Савелий Коростелёв (Архангельская область)

35. Денис Спицов (Тюменская область)

40. Алексей Червоткин (Архангельская область)

41. Илья Семиков (Республика Коми)

46. Иван Якимушкин (Тюменская область)

48. Александр Большунов (Архангельская область)

62. Андрей Ларьков (Республика Татарстан)