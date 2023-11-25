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Кубок России по лыжным гонкам: во сколько начнётся спринт, где смотреть прямую трансляцию

Кубок России по лыжным гонкам: во сколько начнётся спринт, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 25 ноября, на Вершине Тёи (Республика Хакасия) состоятся мужские и женские спринтерские гонки в рамках первого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 1, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль
25 ноября 2023, суббота. 09:25 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 1, Вершина Тёи, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль
25 ноября 2023, суббота. 09:00 МСК
Не началось

Квалификации начнутся в 7:00 мск, а финалы назначены на 9:00 мск (женщины) и 9:25 мск (мужчины).

Вчера, 24 ноября, прошли спринтерские гонки среди мужчин и женщин классическим стилем.

Завтра, 26 ноября, пройдут гонки в классическом стиле: женщины, 10 км (7:00 мск); мужчины, 15 км (8:45 мск).

В прямом эфире квалификацию и финалы покажет Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и YouTube-канал проекта «На лыжи!»

Всего календарь Кубка России — 2023/2024 по лыжным гонкам включает в себя семь этапов. Финальный этап пройдёт в Кировске (Мурманская область) 3–7 апреля 2024 года.

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