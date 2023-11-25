Иван Горбунов: реально ли бороться с Большуновым? Он ведь тоже человек, а мы тренируемся

Российский лыжник Иван Горбунов занявший второе место в спринте на первом этапе Кубка России, рассказал о поломке палки в четвертьфинальном забеге, не помешавшей ему в итоге дойти до финала, и о своих впечатлениях от решающей гонки.

«Рабочий момент. Я сел на спуск к боксам первым, но ребята меня накатили слева и справа. Я начал перестраиваться и зацепился палкой за Сашу Бакурова. Никто не виноват, просто так получилось. Бежал без палки часть дистанции по равнине, спуск, и только уже на выкате со спуска мне дали палку. Я где-то четвёртым-пятым выходил уже на финиш, но успел отработать.

В финале допустил тактическую ошибку перед спуском. Нужно было первым выезжать, а я хотел со спины атаковать. Не получилось. Реально ли бороться с Большуновым? Он ведь тоже человек, а мы тоже много тренируемся. Есть такая цель. Так что всё реально», — передаёт слова Горбунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.