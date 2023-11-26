Александр Большунов выиграл классическую разделку на 15 км на 1-м этапе Кубка России

В Вершине Тёи (республика Хакасия) прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле в рамках первого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов. Вторым, с отставанием в менее 7 секунд стал 19-летний Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024, 1-й этап, Вершина Тёи

Гонка с раздельным стартом, классический стиль. Мужчины