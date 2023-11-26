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Александр Большунов выиграл классическую разделку на 15 км на 1-м этапе Кубка России

Александр Большунов выиграл классическую разделку на 15 км на 1-м этапе Кубка России
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В Вершине Тёи (республика Хакасия) прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле в рамках первого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов. Вторым, с отставанием в менее 7 секунд стал 19-летний Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024, 1-й этап, Вершина Тёи
Гонка с раздельным стартом, классический стиль. Мужчины

  1. Александр Большунов — 37.29,4.
  2. Савелий Коростелёв — отставание 6,3 секунды.
  3. Сергей Ардашев + 21,3.
  4. Алексей Червоткин + 34,1.
  5. Илья Порошкин + 35,8.
  6. Илья Семиков + 50,1.
  7. Иван Якимушкин + 1.04,0.
  8. Артём Мальцев + 1.30,6.
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