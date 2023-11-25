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Кубок мира по лыжным гонкам — 2023/2024: Йоханнес Клебо провалился в разделке — занял 14-е место, победил Мартин Нюэнгет

Йоханнес Клебо провалился в разделке. С лучшим лыжником мира этой зимой что-то не так
Батраз Томаев
Йоханнес Клебо провалился в разделке
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Пятикратный олимпийский чемпион занял 14-е место.

Праздник для любителей зимних видов спорта на этих выходных продолжается. И биатлон, и лыжные гонки основательно ворвались в жизнь спортсменов и болельщиков. Не до веселья лишь одному из фаворитов нового лыжного сезона. У Йоханнеса Клебо, похоже, что-то идёт не так.

Холодный душ для Клебо

В финской Руке продолжается первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня в программе мужская разделка на 10 км. И победил снова не Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
25 ноября 2023, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
23:31.7
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+2.9
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+9.7

Главный фаворит соревнований занял лишь 14-е место, проиграв норвежцу Мартину Нюэнгету 42,8 секунды. Это похоже на провал. Не помогла и раскладка по гонке: на финишный рывок Клебо просто не хватило сил.

«Мне бы хотелось, чтобы сезон для меня начался ещё через 14 дней. Мне необходимо больше, чем восемь-девять дней тренировок. 40 секунд отставания – это много, но я надеюсь, что через две-три недели, когда будет приближаться «Тур де Ски», всё будет по-другому. Мне нужно больше времени и тренировок. Мы завершим этот уикенд и составим новый план. Невесело, когда ты в плохой форме», — приводит слова Клебо VG.

Здорово, что он не скупился на слова поддержки для партнёра по команде.

«Нюэнгет заслужил эту победу. Ему пришлось немного побороться, но он показал высокий уровень», – приводит слова Клебо TV 2.

Нюэнгет буквально на три секунды опередил долгое время удерживавшего лидерство финна Ийво Нисканена. И тот очень сильно расстроился.

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Клебо больше не лидер сборной?

Казалось бы, накануне ничего не предвещало беды. В спринтерской гонке Йоханнес Клебо тоже остался без победы, но там он хотя бы попал в медали. Да, бронзовая – слабое утешение. Но место вне топ-10 куда хуже.

Примечательно, что главная звезда мировых лыж стал лишь шестым из норвежцев в финишном протоколе. Следом за Нюэнгетом лидера сборной обошли Эрик Вальнес (третье место), Пол Голберг (четвёртое место), Харальд Амундсен (шестое место) и Симен Крюгер (восьмое место). Все, кроме Тёнсета и Иверсена.

В связи с этим возникает вопрос: а Клебо ещё лидер?

Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо

Фото: Getty Images

По итогам этапа в Руке говорить об этом, пожалуй, рановато. Но тревожный звоночек уже есть. Да и сам норвежец призадумался.

Сейчас лидером общего зачёта Кубка мира является Эрик Вальнес. Он уже оторвался от идущего на втором месте Клебо на 50 очков. А в спину действующему обладателю «Большого глобуса» уже дышат соотечественники Пол Голберг и Харальд Амундсен. Их разделяет всего 13 очков.

Завтра в Руке (Финляндия) состоится масс-старт на 20 км. Придёт ли в себя Йоханнес Клебо после провала в разделке? В каком функциональном состоянии норвежец после перенесённой болезни? Ждём ответов.

На случай, если вам надоели разговоры про Клебо:
Клебо вам уже надоел? Вот 10 крутых лыжников, за которыми стоит следить на Кубке мира
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