Ян Йенссен выиграл масс-старт на 20 км на 1-м этапе Кубка мира, Клебо финишировал 21-м

В Руке (Финляндия) завершился мужской масс-старт в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победителем неожиданно стал 27-летний представитель Норвегии Ян Томас Йенссен. Вторым к финишу пришёл чех Михал Новак. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

Нельзя не отметить, что пятикратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо в итоговом протоколе занял лишь 21-е место с отставанием 54,8 секунды от Йенссена.

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