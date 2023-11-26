Ян Йенссен выиграл масс-старт на 20 км на 1-м этапе Кубка мира, Клебо финишировал 21-м
В Руке (Финляндия) завершился мужской масс-старт в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победителем неожиданно стал 27-летний представитель Норвегии Ян Томас Йенссен. Вторым к финишу пришёл чех Михал Новак. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен.
Нельзя не отметить, что пятикратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо в итоговом протоколе занял лишь 21-е место с отставанием 54,8 секунды от Йенссена.
Лыжные гонки. Кубок мира, Первый этап, Рука. Масс-старт, 20 км, свободный стиль. Мужчины
- Ян Томас Йенссен (Норвегия) — 48.08,9.
- Михал Новак (Чехия) — отставание 0,7 секунды.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) + 2,1.
- Мика Фермойлен (Австрия) + 3,6.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 3,6.
- Пол Голберг (Норвегия) + 3,8.
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