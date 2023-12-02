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Норвежские лыжники заняли весь пьедестал коньковой разделки на 2-м этапе Кубка мира

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал коньковой разделки на 2-м этапе Кубка мира
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В Елливаре (Швеция) состоялась мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал серебряный призёр Олимпиады-2022 и двукратный чемпион мира в эстафете, чемпион мира 2023 года в марафоне норвежец Пол Голберг. Второе время показал ещё один норвежец, Харальд Эстберг Амундсен. Тройку призёров замкнул 23-летний Ивер Тильдхейм Андерсен, также представляющий Норвегию.

Всего в топ-6 по итогам соревнований вошли шесть норвежских лыжников.

Лыжные гонки. Кубок мира, второй этап, Елливаре. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 10 км. Мужчины

  1. Пол Голберг (Норвегия) — 21.56,7.
  2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 4,2 секунды.
  3. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) +5,1.
  4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +5,9.
  5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +6,4.
  6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +7,2.
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