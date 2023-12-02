Норвежские лыжники заняли весь пьедестал коньковой разделки на 2-м этапе Кубка мира

В Елливаре (Швеция) состоялась мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал серебряный призёр Олимпиады-2022 и двукратный чемпион мира в эстафете, чемпион мира 2023 года в марафоне норвежец Пол Голберг. Второе время показал ещё один норвежец, Харальд Эстберг Амундсен. Тройку призёров замкнул 23-летний Ивер Тильдхейм Андерсен, также представляющий Норвегию.

Всего в топ-6 по итогам соревнований вошли шесть норвежских лыжников.

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