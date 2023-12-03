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Пярмякоски — о морозе в Елливаре: мои пальцы ног потеряли чувствительность

Пярмякоски — о морозе в Елливаре: мои пальцы ног потеряли чувствительность
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Финская лыжница, пятикратный призёр Олимпийских игр и семикратный призёр чемпионатов мира Криста Пярмякоски высказалась о морозе в Елливаре (Швеция), где проходит второй этап Кубка мира по лыжным гонкам.

«Я не могла нормально работать сегодня в гонке. В планах было наращивать темп, начиная с отметки 3,5 км, но у меня замёрзли бедра. Ощущения были максимально неприятными. Я давно такого не испытывала. На последнем километре просто хотела дойти до финиша. Мои пальцы ног потеряли чувствительность. Больше было переживаний за них, чем за результат», — приводит слова Пярмякоски шведское издание Expressen.

Напомним, ранее на мороз лыжники жаловались также на первом этапе Кубка мира, проходившем в Руке (Финляндия).

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