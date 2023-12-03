Нелепая история в сборной Норвегии. В эстафету от безысходности позвали 37-летнего Нортуга

Двукратному олимпийскому чемпиону предложили выступить в эстафете на Кубке мира. Потому что больше некому.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам не перестаёт удивлять некоторыми, мягко говоря, нестандартными организационными решениями. После того как Клебо уехал на Кубок Норвегии, потому что на Кубке мира ему пока слишком тяжело, выяснилось, что команде не хватает лыжников на эстафету.

Всё настолько плохо, что в сборную хотели вернуть 37-летнего Нортуга.

А тот отказался. Что за внезапная безнадёга в норвежских лыжах?

«Глупое, но серьёзное сообщение»

Издание VG сообщило, что двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг, которому через месяц исполнится 38 лет, получил приглашение выступить на втором этапе Кубка мира в шведском Елливаре. С предложением к норвежцу обратился тренер национальной команды Эйрик Мюр Носсум.

Петтер Нортуг Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Носсум пригласил Нортуга выступить за одну из эстафетных четвёрок. А всё потому, что на этап в Швеции команда привезла всего семь лыжников.

«Я отправил Нортугу несколько глупое, но при этом серьёзное сообщение, чтобы спросить, не собирается ли он сюда. Я подумал, что, если он будет в Елливаре, я смогу включить его в эстафетную команду. Но он сказал, что будет работать на TV2 в Хохфильцене», – рассказал прессе Носсум.

Великий Нортуг завершил карьеру в 2018 году. И, казалось бы, после него выросло целое поколение надёжных и быстрых лыжников. Ан нет.

Нортуг порой грозится вернуться в большой спорт, но, как оказалось, не любой ценой. Контракт с телевидением оказался важнее шанса выступить на КМ.

Клебо проигрывает даже на Кубке Норвегии

Так почему же у сборной Норвегии не хватает лыжников? Такое заявление просто удивительно, учитывая, что на домашних этапах, где у норвежцев расширенная квота, их представители занимают почти все места в топ-10.

Отчасти проблемы Норвегии создал отъезд из команды Йоханнеса Клебо. Действующий победитель Кубка мира провалил первый этап и уехал на национальный кубок, чтобы набрать форму. Клебо выиграл спринтерскую гонку в Гало, но на следующий день проиграл разделку на 10 км. Итоговое второе место для некогда непобедимого лыжника – это не утешение. Спортсмен уступил 14,1 секунды победителю гонки Хенрику Дённестаду. Которого теперь ждут на четвёртом этапе КМ в Тронхейме.

Но, кроме Йоханнеса Клебо, проблемы испытывает и другой титулованный норвежец – четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен. Он стал четвёртым в той же гонке на Кубке страны, проиграв лидеру соревнований 22,9 секунды и бронзовому призёру Микаэлю Гуннульфсену ровно две секунды.

Ну а 3 декабря на этапе Кубка мира в Елливаре состоится та самая мужская эстафета, куда звали Петтера Нортуга. И, судя по стартовому списку, норвежцы так и не нашли восьмого члена команды. Поэтому от непобедимой лыжной державы в эстафете будет представлена всего одна команда.

Весело там у них, что ещё сказать.