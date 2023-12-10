Крюгер высказался о своём втором месте в разделке на Кубке мира в Эстерсунде

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Симен Хегстад Крюгер высказался о своём втором месте в гонке с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). На этой дистанции спортсмен проиграл только соотечественнику Харальду Эстбергу Амундсену, финишировав с отставанием в 8,1 секунды.

«Я знал, что мне нужно сделать, чтобы догнать Амундсена. Но боюсь, тогда он шёл очень быстро. Я вполне доволен прошедшим днём. Мы хорошо сработались вместе, когда шли по трассе, но он был немного сильнее», — приводит слова Крюгера издание VG.

Отметим, что третье место в этой гонке также осталось за представителем Норвегии: замкнул тройку сильнейших олимпийский чемпион двукратный чемпион мира Дидрик Тёнсет.