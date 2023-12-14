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Бородавко: Большунов преподал Терентьеву урок в спринте

Бородавко: Большунов преподал Терентьеву урок в спринте
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко мужского спринта в классическом стиле в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, который проходит в Кирово-Чепецке.

Напомним, победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов.

Лыжные гонки. Кубок России, третий этап. Кирово-Чепецк.
Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.14,31.
2. Александр Терентьев (Архангельская область) — отставание 2,13 секунды.
3. Алексей Червоткин (Архангельская область) +2,64.

«Терентьев показал хорошие секунды в прологе, у него было преимущество. Он явно рассчитывал на победу сегодня, вёл гонку. Но Александр Большунов преподал ему тактический урок и опередил. Всему этому надо учиться. В спринте побеждает тот, кто соображает и видит на шаг вперёд», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

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