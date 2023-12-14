Большунов заставил Терентьева сдаться. Что за битву устроили лыжники на Кубке России!

Какими же крутыми получились спринтерские гонки классическим стилем на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам, который был перенесён из Чусового в Кирово-Чепецк! Нереальная борьба на финише, обидное падение фаворитки, ранний вылет претендента на призовые места, сломанные палки. Но итог прежний – Большунов одержал седьмую победу подряд.

На этот раз – в тяжелейшей борьбе. Главные фавориты – Большунов и Александр Терентьев – в финал пробились без особых проблем. Участие в финале москвича Константина Тиунова – сенсация. А вот то, что до финала не добрались Савелий Коростелёв и Сергей Ардашев – неожиданность. Коростелёв в четвертьфинале, кажется, не заметил атаки Ильи Семикова по крайней правой и ненакатанной лыжне. Ардашев в полуфинале мог претендовать на высокое место, но сломал палку на подъёме.

В финале плотнейшая борьба шла между главными фаворитами. Терентьев пытался оторваться от Большунова на подъёмах, но тот в стиле Дениса Спицова вцепился в соперника, как клещ. Оба соперника «пасли» друг друга, но при этом убегали от всех остальных. В итоге всё решилось даже не на финишной прямой, а на выходе на неё. Казалось, что Терентьев мог резать радиус и занимать вторую лыжню, которая была самой быстрой, но он не стал провоцировать столкновение с Большуновым.

В итоге Александр Терентьев финишировал по третьей лыжне, Александр Большунов – по второй. Большунов мощнейшими одновременными ходами вырвался вперёд, а Терентьев, почувствовав, что на лыжне много снега, сдался. Третье место забрал Алексей Червоткин. Все трое тренируются у Юрия Бородавко и представляют Архангельскую область.

«Такие разборки были на трассе, ребята цепляли друг друга лыжами, палками. Главное было не упасть, палку не сломать. Мне повезло в итоге, я встал на более катучую лыжню и выиграл. Когда Саня Терентьев понял, что встал в лыжню, которая более припорошена снегом, он бросил бороться. Сегодня тактика всё решала», — сказал Большунов после финиша.

«Да лукавит он, — посмеялся Алексей Червоткин. – Кто был сильнее, тот и выиграл. Готовность Александра всё лучше и лучше, нам стоит за ним тянуться».

Женский финал получился драматичным. Главная претендентка на победу Анастасия Фалеева, которая уверенно шла к решающему забегу, упала на подъёме. Как ни пыталась победительница двух предыдущих спринтов на Кубке России вернуться в лидирующую группу, но шансов не было. Повторить подвиг Ольги Якимушкиной, которая упала в четвертьфинале, но в итоге добралась до финала, Фалеевой не удалось.

Казалось, что без Фалеевой победу заберёт Вероника Степанова, которая заняла самую быструю лыжню на выходе на стадион, но какую-то фантастическую частоту продемонстрировала Алёна Баранова. Подопечная Андрея Нутрихина развила такую скорость, что у олимпийской чемпионки просто не было шансов. Третье место заняла лыжница из Ханты-Мансийска Анастасия Кириллова, которая с нынешнего сезона после нескольких лет выступлений за Беларусь вновь представляет Россию.