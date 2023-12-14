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Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024, Кирово-Чепецк, 14 декабря, итоги спринта, Большунов, Баранова, Терентьев

Большунов заставил Терентьева сдаться. Что за битву устроили лыжники на Кубке России!
Андрей Шитихин
Кирово-Чепецк, 14 декабря, итоги лыжного спринта
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У женщин Алёна Баранова на финише опередила Веронику Степанову, а главная фаворитка упала.

Какими же крутыми получились спринтерские гонки классическим стилем на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам, который был перенесён из Чусового в Кирово-Чепецк! Нереальная борьба на финише, обидное падение фаворитки, ранний вылет претендента на призовые места, сломанные палки. Но итог прежний – Большунов одержал седьмую победу подряд.

На этот раз – в тяжелейшей борьбе. Главные фавориты – Большунов и Александр Терентьев – в финал пробились без особых проблем. Участие в финале москвича Константина Тиунова – сенсация. А вот то, что до финала не добрались Савелий Коростелёв и Сергей Ардашев – неожиданность. Коростелёв в четвертьфинале, кажется, не заметил атаки Ильи Семикова по крайней правой и ненакатанной лыжне. Ардашев в полуфинале мог претендовать на высокое место, но сломал палку на подъёме.

Подробности спринтов на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке:
Непобедимый Большунов и падение Фалеевой. Как прошли спринты на Кубке России?
Непобедимый Большунов и падение Фалеевой. Как прошли спринты на Кубке России?

В финале плотнейшая борьба шла между главными фаворитами. Терентьев пытался оторваться от Большунова на подъёмах, но тот в стиле Дениса Спицова вцепился в соперника, как клещ. Оба соперника «пасли» друг друга, но при этом убегали от всех остальных. В итоге всё решилось даже не на финишной прямой, а на выходе на неё. Казалось, что Терентьев мог резать радиус и занимать вторую лыжню, которая была самой быстрой, но он не стал провоцировать столкновение с Большуновым.

В итоге Александр Терентьев финишировал по третьей лыжне, Александр Большунов – по второй. Большунов мощнейшими одновременными ходами вырвался вперёд, а Терентьев, почувствовав, что на лыжне много снега, сдался. Третье место забрал Алексей Червоткин. Все трое тренируются у Юрия Бородавко и представляют Архангельскую область.

Большунов непобедим — выиграл даже спринт в Тюмени:
Большунов выиграл спринт на лютом спринтерском круге. Удивился даже его тренер
Большунов выиграл спринт на лютом спринтерском круге. Удивился даже его тренер

«Такие разборки были на трассе, ребята цепляли друг друга лыжами, палками. Главное было не упасть, палку не сломать. Мне повезло в итоге, я встал на более катучую лыжню и выиграл. Когда Саня Терентьев понял, что встал в лыжню, которая более припорошена снегом, он бросил бороться. Сегодня тактика всё решала», — сказал Большунов после финиша.

«Да лукавит он, — посмеялся Алексей Червоткин. – Кто был сильнее, тот и выиграл. Готовность Александра всё лучше и лучше, нам стоит за ним тянуться».

Женский финал получился драматичным. Главная претендентка на победу Анастасия Фалеева, которая уверенно шла к решающему забегу, упала на подъёме. Как ни пыталась победительница двух предыдущих спринтов на Кубке России вернуться в лидирующую группу, но шансов не было. Повторить подвиг Ольги Якимушкиной, которая упала в четвертьфинале, но в итоге добралась до финала, Фалеевой не удалось.

Казалось, что без Фалеевой победу заберёт Вероника Степанова, которая заняла самую быструю лыжню на выходе на стадион, но какую-то фантастическую частоту продемонстрировала Алёна Баранова. Подопечная Андрея Нутрихина развила такую скорость, что у олимпийской чемпионки просто не было шансов. Третье место заняла лыжница из Ханты-Мансийска Анастасия Кириллова, которая с нынешнего сезона после нескольких лет выступлений за Беларусь вновь представляет Россию.

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