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Большунов не знает поражений на Кубке России 14 гонок подряд

Большунов не знает поражений на Кубке России 14 гонок подряд
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал 14-ю победу подряд в Кубке России по лыжным гонкам. Также победа в гонке на 10 км классическим стилем на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 в Кирово-Чепецке стала для спортсмена восьмой подряд в этом сезоне.

Напомним, последнее поражение Большунов потерпел 12 января 2023 года на этапе Кубка России в Сыктывкаре, уступив в классическом спринте двукратному бронзовому призёр Олимпийских игр в Пекине, двукратному чемпиону зимней Универсиады-2019 Александру Терентьеву.

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