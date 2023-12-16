Александр Большунов одержал восьмую победу подряд на Кубке России — 2023/2024

В Кирово-Чепецке в рамках третьего этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 завершилась гонка на 10 км классическим стилем у мужчин.

Победителем стал Александр Большунов, завершивший гонку с результатом 25.35,0. На втором месте Алексей Червоткин, уступивший 1,9 секунды, на третьем — Илья Семиков (+11,4). Для Большунова эта победа стала восьмой из восьми стартов в рамках Кубка России в сезоне-2023/2024.

Лыжные гонки. Кубок России, третий этап. Кирово-Чепецк

10 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 25.35,0.

2. Алексей Червоткин (Архангельская область) +1,9.

3. Илья Семиков (Республика Коми) +11,4.

4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +24,6.

5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +27,8.

6. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +29,6.