«Путин лучше всех!» Карякин — о вхождении в «Команду Путина»

Победитель турнира претендентов 2016 года, участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, российский гроссмейстер Сергей Карякин подтвердил, что вошёл в «Команду Путина», образованную к выборам президента Российской Федерации 2024 года.

«Мне выпала большая честь второй раз в жизни войти в команду Владимира Владимировича Путина, стать его доверенным лицом. Я считаю, что сейчас это максимально важно и актуально. Страна стоит на пороге больших изменений, время сложное. Именно сейчас проявляется народная поддержка нашего лидера как среди народа, так и среди известных людей из разных сфер деятельности. Владимир Владимирович лучше всех. Он единственный, кто может объединить всех людей», — приводит слова Карякина «Матч ТВ».

Напомним, в список лиц, которые поддержат выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ 2024 года, вошли в том числе прославленные спортсмены. Выборы президента России 2024 года будут проходить в период с 15 по 17 марта.