Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Легков: даже если закончится СВО, европейские «друзья» будут очень долго возвращать Россию

Легков: даже если закончится СВО, европейские «друзья» будут очень долго возвращать Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился мнением, что российские спортсмены ещё не скоро вернутся на международные соревнования, а также призвал развивать спорт внутри страны на время отстранения России.

«Хотелось бы, чтобы скорее все завершилось и вернулось на круги своя. Но что-то мне подсказывает, что это затянется на -дцать лет. Не знаю точно на сколько, но это печально.

Полагаю, даже если изменится ситуация, закончится СВО со всех сторон, наши европейские «друзья» будут очень долго нас возвращать в международный спорт.

Поэтому надо развиваться здесь в России, создавать для детей условия и соревнования, вместе с ними кататься, играть в хоккей, футбол, и жить тем, что сейчас есть», — приводит слова Легкова «Спорт день за днём».

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, прошедших квалификацию в своих видах спорта, на летнюю Олимпиаду в Париже. Согласно последнему релизу МОК, лицензии на выступление на Олимпийских играх 2024 года получили шесть российских и пять белорусских спортсменов.

Материалы по теме
«Сейчас отстраняют за то, что Россия проводит СВО». Журова — о различиях ОИ-22 и ОИ-24
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android