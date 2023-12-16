Легков: даже если закончится СВО, европейские «друзья» будут очень долго возвращать Россию

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился мнением, что российские спортсмены ещё не скоро вернутся на международные соревнования, а также призвал развивать спорт внутри страны на время отстранения России.

«Хотелось бы, чтобы скорее все завершилось и вернулось на круги своя. Но что-то мне подсказывает, что это затянется на -дцать лет. Не знаю точно на сколько, но это печально.

Полагаю, даже если изменится ситуация, закончится СВО со всех сторон, наши европейские «друзья» будут очень долго нас возвращать в международный спорт.

Поэтому надо развиваться здесь в России, создавать для детей условия и соревнования, вместе с ними кататься, играть в хоккей, футбол, и жить тем, что сейчас есть», — приводит слова Легкова «Спорт день за днём».

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, прошедших квалификацию в своих видах спорта, на летнюю Олимпиаду в Париже. Согласно последнему релизу МОК, лицензии на выступление на Олимпийских играх 2024 года получили шесть российских и пять белорусских спортсменов.