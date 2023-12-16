«Сейчас отстраняют за то, что Россия проводит СВО». Журова — о различиях ОИ-22 и ОИ-24

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, какие различия есть между нейтральным статусом для российских спортсменов на Олимпийских играх 2022 года по сравнению с нейтральным статусом на предстоящих Олимпийских играх 2024 года.

«Существует большая разница между нейтральным статусом для российских спортсменов на Олимпийских играх 2022 года и на предстоящих Играх 2024 года. В 2022 году не было условия отказываться от своей страны. Тогда нейтральный статус был связан с тем, что россияне коллективно отвечали за нарушение антидопинговых правил другими людьми. Конечно, и в том случае завуалированно существовала политическая подоплёка. Но она была не прямая. А сейчас есть прямая политическая подоплёка – отстраняют за то, что Россия проводит СВО.

Кроме того, на Олимпийских играх 2022 года российские спортсмены выступали под флагом ОКР, где был триколор, и на их форме тоже были национальные цвета», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.