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Легков рассказал, насколько много международный спорт потерял без России

Легков рассказал, насколько много международный спорт потерял без России
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков ответил на вопрос, насколько много международный спорт потерял без России, а также рассказал, на каких видах спорта это отразилось больше всего.

«Международный спорт без наших спортсменов сильно потерял? За другие виды не скажу, но хоккей и лыжные гонки точно многое потеряли. С нашими спортсменами намного интереснее выступать, потому что тогда участвуют все сильнейшие.

Через 20 лет, когда все вернется, никто уже и не вспомнит, что наших не было здесь. Так оно всегда бывает — история забывается, а медаль остается, даже вторые и третьи места уже не запоминаются. Я думаю, что именно этим руководствуются те, кто отстранил наших спортсменов», — приводит слова Легкова «Спорт день за днём».

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, прошедших квалификацию в своих видах спорта, на летнюю Олимпиаду в Париже. Согласно последнему релизу МОК, лицензии на выступление на Олимпийских играх 2024 года получили шесть российских и пять белорусских спортсменов.

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