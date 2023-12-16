«Не рекомендую спортсменам из России ехать на Олимпиаду». Легков — об ОИ-2024

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о решении МОК допустить спортсменов из России и Беларуси на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже, порекомендовав спортсменам из России пропустить соревнования.

«Когда нейтральный статус был связан с допинговыми скандалами — это одна ситуация, тогда надо было ехать. Сейчас ситуация совершенно другая.

Даже если кто-то из наших спортсменов решится поехать, МОК предоставит такие критерии отбора, что поехать в итоге будет невозможно.

Не могу говорить за других, потому что мне могут ответить: «У тебя уже есть медаль, что тебе ехать». У каждого свой выбор. Но я правда считаю, что это уже совсем другой нейтральный статус. Я бы в этой ситуации не поехал на Олимпиаду и не рекомендовал бы другим нашим спортсменам», — приводит слова Легкова «Спорт день за днём».

Напомним, 8 декабря МОК объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, прошедших квалификацию в своих видах спорта, на летнюю Олимпиаду в Париже. Согласно последнему релизу МОК, лицензии на выступление на Олимпийских играх 2024 года получили шесть российских и пять белорусских спортсменов.