Большунов, Коростелёв и Спицов попали в старт-лист разделки на 4-м этапе Кубка России

Опубликован стартовый лист мужской гонки с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам, который пройдёт в Кирово-Чепецке. Соревнования продлятся до 24 декабря.

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап, Кирово-Чепецк. Гонка с раздельным стартом, 15 км, свободный стиль. Мужчины. Стартовый лист

109. Андрей Краснов

128. Виктор Жуль

133. Александр Терентьев

137. Дмитрий Жуль

140. Андрей Ларьков

142. Евгений Белов

145. Денис Спицов

146. Иван Горбунов

147. Андрей Мельниченко

148. Иван Якимушкин

149. Артём Мальцев

150. Сергей Ардашев

151. Илья Порошкин

152. Алексей Червоткин

153. Савелий Коростелёв

154. Александр Большунов (лидер Кубка России).