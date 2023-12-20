Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов, Коростелёв и Спицов попали в старт-лист разделки на 4-м этапе Кубка России

Большунов, Коростелёв и Спицов попали в старт-лист разделки на 4-м этапе Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Опубликован стартовый лист мужской гонки с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам, который пройдёт в Кирово-Чепецке. Соревнования продлятся до 24 декабря.

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап, Кирово-Чепецк. Гонка с раздельным стартом, 15 км, свободный стиль. Мужчины. Стартовый лист

109. Андрей Краснов
128. Виктор Жуль
133. Александр Терентьев
137. Дмитрий Жуль
140. Андрей Ларьков
142. Евгений Белов
145. Денис Спицов
146. Иван Горбунов
147. Андрей Мельниченко
148. Иван Якимушкин
149. Артём Мальцев
150. Сергей Ардашев
151. Илья Порошкин
152. Алексей Червоткин
153. Савелий Коростелёв
154. Александр Большунов (лидер Кубка России).

Материалы по теме
Вяльбе поработала в микст-зоне и взяла интервью у лыжниц. Кубок России, что ты творишь?!
Вяльбе поработала в микст-зоне и взяла интервью у лыжниц. Кубок России, что ты творишь?!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android