Вяльбе поработала в микст-зоне и взяла интервью у лыжниц. Кубок России, что ты творишь?!

Четвёртый этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам – 2023/2024 в Кирово-Чепецке начался самым огненным образом. Безоговорочный фаворит и лидер общего зачёта Вероника Степанова в острейшей борьбе проиграла гонку на 5 км классикой великолепной раздельщице Анастасии Кулешовой, а президент ФЛГР Елена Вяльбе поработала корреспондентом в микст-зоне и взяла интервью у призёров.

Степанова и Кулешова рубились на классической «пятёрке» в Кирово-Чепецке и на третьем этапе, и тогда победа осталась за Вероникой. На этот раз Анастасия взяла реванш. Она необычно быстро для себя начала, хотя и уступала Степановой по отсечкам – сначала 7,3 секунды, затем – 3,6, но на финише была уже быстрее на 4,6 секунды. Просто изумительная раскладка.

Николай Седов, отец и личный тренер Анастасии Кулешовой, рассказывал в своё время, что никак не мог добиться от неё более быстрого начала в гонках. Сейчас, по всей видимости, более быстрое начало, о котором спортсменка сама рассказала после финиша, помогло ей в борьбе за победу. Ведь вторую часть любой гонки Анастасия, которая сейчас тренируется в группе брата Петра Седова, всегда проходит быстрее.

Анастасия Кулешова Фото: РИА Новости

Возможно, помогли Кулешовой и лыжи, которые буквально за пять минут до старта ей принёс сервисёр Евгений Уфтиков, сказавший спортсменки, что «эти лучше». То же самое предположила и Вероника Степанова. Она призналась, что уже на разминке почувствовала, что состояние не идеальное, но и такого состояния олимпийской чемпионке хватило, чтобы вести борьбу за победу.

Интересно, что обе девушки давали интервью после финиша президенту федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе. Босс русских лыж поработала корреспондентом в микст-зоне, и отказать в интервью такому журналисту никто бы не посмел: чёткие короткие вопросы, интересные ответы и бегом переодеваться.

Третье место в гонке заняла спортсменка молодёжной команды Елизавета Маслакова. Подопечная Андрея Нутрихина только что блистала на Всероссийских стартах в морозной Тюмени, выиграв две дистанционные гонки, а теперь добежала до первой в карьере медали и на Кубке России.

Юная Алина Пеклецова, потенциально будущая суперзвезда российских и мировых лыж, в топ-10 на этот раз не попала. Елена Вяльбе после гонки заметила, что в таком возрасте невозможно каждый день бегать на одном уровне с монстрами, у которых уже победы и медали на Олимпиадах и чемпионатах мира.