Тёнсет — о пропуске Клебо сборов: у нас не будет роскоши Давоса и подруг тоже не будет

Норвежский лыжник, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Дидрик Тёнсет высказался о пропуске пятикратным олимпийским чемпионом из Норвегии Йоханнесом Клебо командных сборов в Италии. Клебо принял решение готовиться к «Тур де Ски» в Давосе (Швейцария) в присутствии своей девушки.

«Да, у нас не будет роскоши Давоса, как у Йоханнеса, и подруг тоже не будет. Но Харальд Амундсен неплохо готовит, так что рассчитываю на хорошее Рождество.

Меня, правда, беспокоит Симен Крюгер. Как известно, он лучший в мире, когда дело касается гонок на высоте, настоящий зверь. Есть опасность, что он захочет устранить конкурентов перед началом «Тура» и сделает так, что мы все перетренируемся (смеётся). Мы должны внимательно следить за ним. Может быть, он уничтожит нас усилием воли», — приводит слова Тёнсета издание VG.