«Он даже сдерживает себя». Большунов выиграл 10-ю подряд гонку на Кубке России

Какие-то фантастические вещи творит в текущем лыжном сезоне Александр Большунов. 10 гонок состоялось в рамках Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024, и во всех победу одержал трёхкратный олимпийский чемпион. На предыдущем этапе казалось, что он безумно устал и его вот-вот догонят, но нет. Показалось.

Говорить какие-то вещи о том, как Большунов раскладывается по дистанции, даже смешно. Он просто бежит, опираясь только на свои внутренние ощущения. В коньковой разделке на 15 км Сан Саныч был просто неудержим. Он стартовал последним согласно текущему рейтингу Кубка России, и с первой же отсечки начал убегать от остальных.

Большунов быстро догнал стартовавшего перед ним Савелия Коростелёва, тот пытался держаться и, если бы удержался, наверняка был бы с серебром. Но темп чемпиона оказался не под силу 20-летнему лыжнику, который в итоге отстал и не попал даже в топ-6. Возможно, решение держаться за Большуновым стало для Коростелёва роковым: «паровоз» сбросил «пассажира».

«Саша не тот человек, который будет жаловаться, даже если у него что-то болит. Он говорит о проблемах, когда рукой-ногой пошевелить не может. Лишний раз не хочется затрагивать эту тему. Жалость к спортсмену – не совсем правильно, так как некоторые этим пользуются. Но это точно не про Сашу. Как сейчас тренируется и выступает Большунов – так он даже сдерживает себя немного, так как в каждой гонке может и больше выигрывать», — сказала по ходу трансляции президент ФЛГР Елена Вяльбе.

На этот раз преимущество Большунова было просто огромным.

Единственным, кто проиграл чемпиону меньше минуты, стал Алексей Шемякин – представитель Архангельской области, который тренируется в своём регионе самостоятельно. Шемякин очень круто прошёл заключительный круг, выдержав заданную самим же скорость. Третье место занял Сергей Ардашев, который буквально вырвал бронзу из рук трёхкратного чемпиона мира среди юниоров Александра Ившина.

Коньковая разделка у женщин Фото: РИА Новости

В женской гонке столь же убедительную победу одержала олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Она, как и Большунов, стартовала последней, догнала Анастасию Кулешову, и этот тандем отработал до самого финиша, меняя друг друга, чтобы поддерживать скорость. Степанова упрочила своё лидерство в общем зачёте Кубка России. Она вообще провела предновогоднюю часть сезона более чем убедительно – настоящий лидер женских лыжных гонок в России.

Кулешова отстояла второе место в заочной борьбе с юниоркой Алиной Пеклецовой, которая стартовала раньше основных конкуренток и у которой не было возможности поработать с кем-то в паре. Возможно, тогда расклад был бы немного другим, но и третье место для 18-летней лыжницы – великолепный результат.

Этап Кубка России в Кирово-Чепецке продолжится после выходного спринтом и скиатлоном.