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Александр Легков назвал масс-старт на 50 км на чемпионате России в Тюмени событием года

Александр Легков назвал масс-старт на 50 км на чемпионате России в Тюмени событием года
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Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, призёр чемпионатов мира, российский лыжник Александр Легков рассказал, чем ему запомнился 2023 год в контексте лыжных соревнований.

«Самый запоминающийся момент в 2023 году? Можно отметить 50 километров в Тюмени на чемпионате России. Очень интересная гонка была. Также на Кубке России девушки, которые бежали масс-старты 20 километров, где Степанова вырвала у Фалеевой два сантиметра на финише», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что Легков упоминает лишь внутрироссийские соревнования, так как отечественные спортсмены уже второй год подряд не выступают на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), наложенных в связи с ситуацией на Украине.

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