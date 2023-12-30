23 лучших интервью «Чемпионата» в 2023 году
Более 700 эксклюзивных материалов с разными героями в различных видах спорта: от акробатики и баскетбола до футбола и пауэрлифтинга.
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Ненад Димитриевич — нетипичный легионер в Единой лиге
Знаете, мне не особо нравится [НБА], особенно регулярка. Плей-офф я смотрю, там настоящая борьба. А регулярный чемпионат уже не так интересен. Я предпочитаю Евролигу, смотрю каждую игру. Это мой стиль баскетбола. И конкуренция там тоже выше. Нет лёгких мячей. Хороший скаутинг. Много упорных игр. Болельщики. Это мне нравится больше.
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Великая чемпионка Светлана Ромашина, какой вы её не знали
Экстремальные случаи в синхронном плавании? Конечно, бывают. Самый яркий пример — Олимпийские игры в Пекине, когда японская синхронистка пошла ко дну. Буквально в прошлом году на чемпионате мира, где мы отсутствовали, американка чуть не утонула. Она уже завершила свою программу и, видимо, не смогла взять полноценный вдох. Благо что увидел тренер — прыгнул и достал её. Таблоиды писали: «Тренер спас спортсмена». Это правильно, так и должно быть. Бывает и у нас в стране, когда плаваем под водой на задержку дыхания, в какой-то момент спортсмен отключается. Как будто наступает некий сон: не понимаешь, где ты — просто закрываются глаза, и ты идёшь ко дну. У меня такого не было, но видела, как это бывает. Страшно, однако за годы тренировок нужно научиться это контролировать.
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Как живёт в США звезда российского спорта Дарья Клишина
Уже сейчас, когда больше нет бурных, свежих эмоций, могу сказать: [в моей карьере] всё прекрасно. Единственное, как любому нормальному человеку, мне хотелось бы остаться более здоровой, чем получилось. Особенно после последних соревнований в Токио. Но сейчас я понимаю, что это была лучшая часть моей жизни, связанная со спортом. Я была вовлечена на все 200% в неё и получала всё — и слёзы, и радости, и горе, и обиду. Тренировки, поражения, победы — микст всего. Если бы у меня были свежие эмоции, я, наверное, сказала бы: «Всё-таки хочется олимпийскую медаль».
Большой разговор с Жилем Сервара ― наставником главного российского теннисиста Даниила Медведева
Почему не удалось победить Джоковича в финале? Второй сет был ключевым. Поражение в нём сломало Даню, он потерял энергию, почувствовал, что потерял шансы. С самого начала матча до 3:3 во втором сете у Даниила страдало качество ударов, что-то пропало. Возможно, не хватало ментальной энергии для креатива, но после 3:3 всё перевернулось, Медведев заиграл блестяще. Однако с Новаком временами недостаточно играть блестяще, недостаточно быть лучшей версией себя. С Джоковичем надо быть ещё лучше, чем лучшая версия себя.
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Откровенная беседа со вторым теннисистом России — Андреем Рублёвым
Почему бью себя по коленкам? Здесь две причины. Во-первых, из-за ракеток. Я очень выборочный ― мне тяжело подобрать ракетки, которые мне нравятся. Даже если они одинаковые, из 15 ракеток мне подойдут только две-три. Из-за этого мне жалко бить их лишний раз о корт, потому что если сломаются, то это потом опять их искать (смеётся). А на это может уйти много времени, поэтому я бью по коленям, а не о корт.
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Большое интервью с главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем, который творит историю
Под обстрелами было страшно, опасно и странно. Бомбы же прилетали не только по местам нахождения военных, но и по обычным зданиям, по посольствам. Однажды разбомбили посольство Китая. Я это прекрасно запомнил, потому что это был мой день рождения. Я отмечал его в ресторане, а в здание посольства в пятистах метрах прилетела бомба. Никогда не смогу это забыть. Бывало так, что бомбёжка начиналась в два ночи и заканчивалась под утро. И при этом снарядов было столько, что ночью казалось, что на улице день ― настолько было светло. Это шрам на нашем сердце. Уверен, если сейчас найти людей, которые принимали решения обо всём этом, и спросить их: зачем они это делали, то им станет стыдно за самих себя.
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Откровения главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко
Марио Фернандес просто боялся разговаривать на русском. Были моменты, когда Марио был в тренажёрном зале, а переводчик — ещё нет, я к нему подходил и тихо говорил: «Марио, я же знаю, что ты всё понимаешь». Он такой: «Да, да». Кстати, был очень смешной случай. Играем матч, Акинфеев мне кричит: «Михалыч, меняй Витиньо нахрен!» (в оригинале использовано более грубое выражение. — Прим. «Чемпионата».) В этот момент мимо меня по бровке пробегает Марио и на русском мне говорит: «Михалыч, не надо Витиньо менять, Витиньо топ». То есть Марио понял, что сказал Акинфеев, ха-ха.
Резиуан Мирзов — об ужасах в «Химках» и священнике
Я не знаю, кто это придумал, честно. Я в этот день был на процедурах, и вдруг он заходит. Сижу и думаю: «Понятно…» Такое впервые в жизни видел, чтобы в клуб священник приходил! В «Химках» повидал такого, чего нигде больше не увижу, думаю. Ну ты представляешь, ребята лежат на массаже, заходит священник — ни на кого не посмотрел, ничего не сказал, и как давай всех водой окроплять. Благо до меня не дошёл, потому что я был в другом конце комнаты. Я забетонировался. У меня же и религия другая. Самое смешное, что даже тренер не знал, что такое планируется. Теперь понимаешь, что в «Химках» творилось? Слава богу, это всё закончилось. Как страшный сон забыть хочу!
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Первое интервью с Кириллом Набабкиным за несколько лет
Когда Головин уходил в «Монако», все ждали, когда он уедет, потому что нам с его трансфера обещали премии за прошедший сезон выплатить. Дзага ему шутливо говорил: «Сань, давай уезжай скорей! Мне дом достроить надо.
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Интервью с легендой «Локомотива» Ведраном Чорлукой
Я был в шоке от отношения к тренерам и игрокам. Рангник, который за семь дней ни с кем ни разу не поздоровался. Это вообще смешно. Он приехал спасать футбол, построить сумасшедший проект. Ну ты хотя бы скажи: «Привет, я — Ральф Рангник, я — сейчас главный, всё решаем». А он просто ходил где-то молча у поля. Честно, смешно. Мне уже тогда всё стало понятно. Было лучше уйти самому, чем ждать, пока меня уволят. Зачем мне это? От таких людей мне деньги не нужны. У меня были и личные причины в Хорватии, но я и без них ушёл бы.
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Ян Непомнящий — о новом походе за титулом чемпиона мира
Конечно, бывают минуты слабости, когда хочется всё бросить. Эмоционально бывают разные состояния и разные мысли. Скорее в случае выигрыша, мне бы больше хотелось взять паузу. В некотором смысле нужно иметь цели, чтобы к чему-то идти. У меня главная цель — выиграть и отдохнуть. В этом глобальная идея. Раз не выиграл пока, получается, что отдых не заслужил (улыбается). Несколько лет назад мне казалось, что уже выйти на титульный матч — это хорошо. Это такая история, которая, что называется, оправдает бесцельно прожитые годы (улыбается). А сейчас я поднялся на ступеньку выше. А когда так близко подходишь, уже хочется закончить начатое.
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Елена Вяльбе — о жизни и любви
Не хочу и не имею права осуждать тех, кто уехал. Кто-то вернулся, кто-то нет. Страх присущ человеку, это нормально. Понятно, что идти на смерть никто не хочет. Но, наверное, русские как никто могут сплотиться, когда приходит беда. История всегда повторяется. В революцию тоже уезжали, когда Великая Отечественная началась — часть либо уехали, либо перебежали. Может быть, лучше уехать, нежели стать предателем? Всё это на их совести. Но сегодня все те, кто любит свою родину и видит в ней будущее, должны понимать — не нужно вытирать о нас ноги!
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Уникальное интервью с Большуновым — таким вы его ещё не знали
Я не буду комментировать слова и поступки других. Каждый имеет право делать то, что считает нужным. Что касается меня, я бы, возможно, чаще давал интервью зарубежным СМИ, если бы от этого был какой-то толк. Вот и сейчас я согласился на интервью NRK только потому, что оно будет совместным с «Чемпионатом», и это значит, что мои слова точно будут в том виде, в каком я их говорю. Но если нас за границей не хотят слушать, почему мы должны стремиться к тому, чтобы с ними говорить? Вот недавно шведы, кажется, брали интервью у Ивана Якимушкина. Да, они оставили его прямую речь, но часть слов вырезали, а смысл изменился.
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Артур Бетербиев — о планах вернуться в Россию и возможном бое с Биволом
Меня тоже, наверное, осуждают за то, что я под другим флагом выхожу на бои. Мне тоже немного неприятно это. Я выступал с юношей, молодёжный и взрослый бокс прошёл, столько раз поднимал над головой российский флаг, столько раз звучал гимн России. А затем начались вещи, которые не зависят от меня. И когда осуждают за это человека — кажется, это немного неправильно.
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Джордан Уил — о разнице между НХЛ и КХЛ
Я не хочу возвращаться в НХЛ, иметь дело с этой лигой. Лига не очень благосклонна к игрокам моей возрастной группы, назовём это так. Здесь я нашёл своё место. В «Динамо» у меня всё отлично, в Казани всё было отлично. Здесь провожу много времени на льду, мне не приходится думать о политике НХЛ. Вот что я люблю в КХЛ — если ты играешь хорошо, то будешь играть. Независимо от того, кто ты. Здесь нет закулисных игр, что мне осточертело в Северной Америке. Опыт в России иначе как позитивным назвать не могу. Хочу играть здесь так долго, насколько это возможно, пока не решу перебраться в другое место.
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Сергей Толчинский — о громком переходе в СКА
Для начала надо вспомнить, что в прошлом сезоне был период, когда меня хотели обменять. Естественно, небольшой осадочек остаётся, но после окончания сезона у меня в приоритете был «Авангард». Смотришь на все условия, это и финансовая часть, и быт, и всё остальное. Изначально Питер вообще не рассматривал. Переговоры шли обычно, но, если не остался в «Авангарде», значит, наверное, клуб не сильно хотел меня оставить. Другие просто больше хотели, поэтому я и перешёл в СКА. От Омска было такое условие, чтобы я вёл переговоры без агента. К Шуми у меня никаких вопросов, он всё для меня делал. Я с ним поговорил и поговорил с «Авангардом», и в итоге сам ходил на переговоры с «Авангардом», а Шуми разговаривал с другими клубами. На самом деле, странная и не очень приятная ситуация.
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Главная звезда женского волейбола России Наталия Гончарова
Как показывает опыт, такое у нас не практикуется: даже когда мы брали чемпионат мира и Европы, такого ажиотажа не происходило. А Турция всего лишь Лигу наций выиграла и ЧЕ — сразу и контракты, и реклама, и куча подписчиков. Я вам больше скажу: у меня в социальных сетях основная масса подписчиков — не россияне. Люди за границей больше интересуются мной, волейболом, чем в России. Турция, Италия, Бразилия…
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Очень откровенный Александр Бублик — главный шоумен АТР о психах, семье и жизни
Теннис в лучшем случае половина моей жизни, а то и 30%. Жизнь гораздо интереснее, чем теннис. Просто это становится неким культом. Это не так. Это детская мечта, причём малого количества детей, но, находясь внутри, нам кажется, что это вся жизнь. Однако это не так. Это же и путешествие, и книги, и театр, и искусство — весь мир наполнен чудесами, которые как раз таки, потому что есть профессия, ты теряешь. Но я стараюсь находить баланс между спортом и жизнью, между собой на корте и собой в жизни. Нужно в первую очередь договариваться с собой. Цель: быть здоровым физически и морально, наслаждаться тем, что делаю, а результаты будут. Как говорил мой отец: будет игра, будет и рейтинг. Что, скорее, больше для спорта, но в этом есть какой-то смысл…
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Лучший бомбардир Японии Дмитрий Мусэрский — о тоске по дому
На данный момент очень соскучился по России, несмотря на то что нахожусь здесь сейчас. Настолько соскучился, что мы даже не рассматриваем никакие путешествия, находясь в отпуске, — мы дома. А если куда и едем, то это Москва или Санкт-Петербург. Куда-то отправляться за границу не хочется — этот сосуд наполнен. Скучал и по ощущению дома, и по людям, и по русскому языку, и по общению — тебя понимают. И я говорю не о языковом барьере, а про эмоциональную близость. И выражение «где родился, там и пригодился» описывает моё состояние. В России все свои; люди и их поступки — всё предсказуемо и близко.
Максим Михайлов 13 лет с «Зенитом» и не собирается уезжать за границу
Предложения из Европы были, но не сказал бы, что громкие. Всё равно у нас немногие из России играют за границей — за мою карьеру единицы. Наверное, и сожалею, что в своё время не поиграл в Европе, но и суперинтересных предложений не поступало. Ничему не удивляюсь. Тем более я с большим багажом опыта. Понимаю, как это всё устроено, особенно сейчас, в наше время и в последние пять-шесть лет. Хорошо, что у нас есть сильный чемпионат России, поэтому многого мы точно не потеряли. К России есть предвзятое отношение: и в плане допинговых историй, скандалов, и в плане политических, экономических вещей. Может быть, поэтому не все хотят нас видеть у себя. Но не можем знать наверняка, мы же спортсмены, занимаемся своим делом.
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Чемпионка ТБШ завершила год победой на Итоговом турнире ITF. Лучшая юниорка мира — Алина Корнеева
Мне также приходится учиться, к сожалению (смеётся), мыть посуду и делать домашку. Совсем взрослой я себя не чувствую, но понимаю, что нужно вести себя намного взрослее на тренировках или в матчах, если хочу быть там, в про-туре. А я себя такой пока что совсем не чувствую!
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«Я очень люблю свою страну и считаю, что всё равно наши лучше всех». Интервью со Слуцкой
Илья — сын Тани Малининой, с которой мы когда-то очень хорошо общались и дружили. Но в силу того, что он американец, я не считаю, что это (четверной аксель Малинина. — Прим. «Чемпионата») сейчас достойно нашего обсуждения. Это неправильно. Я очень люблю свою страну и считаю, что всё равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, всё равно они лучше всех.
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«Родное серебро, куда же без него-то». Евгения Медведева — о финале «ЛП» и не только
Моё родное второе место, конечно, вы что! Родное серебро, куда же без него-то (улыбается). На самом деле, мы с Фёдором были очень удивлены результатам, потому что надеялись максимум на третье. И то мы, когда с Ильёй Авербухом это обсуждали ещё до выхода на лёд, напрямую спросили: «Илья, если мы чисто откатаем, какие будем?». Он говорит: «Либо четвёртые, либо третьи». Но лёд скользкий, случается всё. В финале произошли непредвиденные ошибки одной из пар, и, таким образом, мы оказались на втором месте. Когда нам об этом сказали, у нас с Федей начался истерический смех, потому что это последнее, что мы ожидали, вообще в принципе оказаться на пьедестале. Так ворваться в середину сезона… В общем, это было трудно, это было интересно, весело, классно! Награждение у нас тоже навеселе происходило, потому что мы немножко с нервным тиком стояли там.
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