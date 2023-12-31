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Александр Легков выделил главные итоги 2023 года в лыжных гонках

Александр Легков выделил главные итоги 2023 года в лыжных гонках
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Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, призёр чемпионатов мира российский лыжник Александр Легков подвёл итоги уходящего 2023 года в разрезе лыжных гонок.

«Главные итоги года? Все держатся, борются и соревнуются между собой. Все ищут мотивацию, подтягивают молодёжь к лидерам», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что Легков упоминает лишь внутрироссийские соревнования, так как отечественные спортсмены уже второй год подряд не выступают на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), наложенных в связи с ситуацией на Украине.

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