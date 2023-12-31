Общий зачёт Кубка мира, женщины: Диггинс упрочила лидерство, Рибом — вторая

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Сегодня, 31 декабря, состоялась классическая разделка у женщин, проходившая в рамках первого этапа «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия), который также является пятым этапом Кубка мира по лыжным гонкам. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) по итогам гонки обновила общий зачёт Кубка мира.

Лидером рейтинга после двух гонок в Тоблахе является американка Джессика Диггинс (893 очка). На втором месте идёт шведка Эмма Рибом, которая уступает Диггинс 93 очка.

Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

Положение после двух гонок этапа в Тоблахе

1. Джессика Диггинс (США) — 893.

2. Эмма Рибом (Швеция) — 800.

3. Рози Бреннан (США) — 771.

4. Линн Сван (Швеция) — 687.

5. Виктория Карль (Германия) — 682.

6. Эбба Андерссон (Швеция) — 662.

7. Моа Илар (Швеция) — 584.

8. Фрида Карлссон (Швеция) — 556.

9. Кертту Нисканен (Финляндия) — 537.

10. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 515.

Отметим, что после разделки Джессика Диггинс возглавила и общий зачёт «Тур де Ски».