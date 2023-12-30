Первая российская чемпионка на «Тур де Ски»! Как Терентьева сотворила историю

Наталье не было равных в сезоне-2021/2022. И это была одна из последних побед нашего спорта до отстранения.

30 декабря в итальянском Тоблахе стартовала престижная многодневка «Тур де Ски» – 2023/2024 – одно из главных событий лыжного мира. Второй сезон подряд в стартах не принимают участия спортсмены из России. А ведь до отстранения главный титул турнира выиграла именно россиянка!

Вспоминаем победу потрясающей Натальи Непряевой (а после замужества – Терентьевой) в «Тур де Ски» сезона-2021/2022. Это была одна из последних больших побед отечественного спорта до начала отстранения.

Россиянка сотворила историю

В последнем сезоне с участием русских лыжников на «Тур де Ски» Наталья Непряева совершила невероятный прорыв для нашего спорта. Ранее многодневку выигрывали только мужчины из России (Александр Легков, Сергей Устюгов и Александр Большунов). А в январе 2022-го тур впервые покорился нашей лыжнице. Непряева выиграла общий зачёт, опередив ближайшую преследовательницу аж на 46,7 секунды!

До этого успеха Наталья дважды оставалась второй после норвежек Эстберг и Йохауг и с третьей попытки забрала то, что по праву принадлежало ей!

Наталья Терентьева (Непряева) Фото: Karl-Josef Hildenbrand/Getty Images

За все гонки «Тура» в конце 2021-го и начале 2022 года она лишь раз выпала за пределы топ-10, одержала две победы (в спринте и масс-старте классическим стилем), а также брала бронзу на 10 километрах классикой.

Контролировала ситуацию

В финальной гонке в гору Альп-де-Чермис Терентьевой надо было терпеть. Да, она лидировала в общем зачёте и имела перед соперницами преимущество в минуту и 12 секунд, но жестокий финальный подъём нередко ломал лидеров и позволял отыгрывать любые отставания. И Наталья терпела до последнего.

В эту коварную гору россиянке не удалось выдерживать темп лидеров гонки Андерссон и Венг, но она держалась на четвёртой позиции, контролируя ситуацию и видя спины соперниц. Они должны были оторваться от Натальи более чем на минуту, но не могли. В какой-то момент Непряева обрела второе дыхание и перестала отставать. И уже за 400 метров до финиша победа россиянки в общем зачёте «Тур де Ски» не оставляла сомнений.

Наталье не было равных!

Непряева финишировала в гонке четвёртой и от бессилия просто рухнула в снег. Однако, конечно, она понимала, что выиграла и сотворила историю.

Наталья Терентьева (Непряева) Фото: Karl-Josef Hildenbrand/Getty Images

Отставание от шведки Эббы Андерсон в последней гонке «Тура» составило всего 25 секунд, что с учётом куда более солидного отрыва россиянки перед днём финала оставляло на первом месте именно Наталью.

На церемонии награждения россиянка уже счастливо улыбалась.

Менее чем через два месяца Наталья вместе с подругами по команде выиграла золото эстафеты на Олимпийских играх и досрочно завоевала «Большой хрустальный глобус». Это был невероятный сезон её имени! Нет сомнений, что она продолжила бы рвать соперниц в следующем. Как жаль, что Терентьевой на этом «Тур де Ски» и на Кубке мира мы не увидим.