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Кертту Нисканен высказалась о своей победе в разделке на «Тур де Ски»

Кертту Нисканен высказалась о своей победе в разделке на «Тур де Ски»
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Финская лыжница Кертту Нисканен высказалась о своей победе в классической разделке на первом этапе «Тур де Ски», проходящем в Тоблахе (Италия).

«Выигранная бутылка шампанского по праву достанется тренеру, чтобы он передал её бригаде сервисменов. Они блестяще справились со своей задачей: у меня было прекрасное скольжение и замечательное сцепление.

Всё здорово. После сложного сезона всегда приятно быть первым номером дня. Заканчиваю год с хорошим настроением — да и начался он хорошо, поэтому давайте забудем, что было между.

В разделке мне удалось быстро стартовать. Трасса делится на две части: есть спокойные участки и есть места, где нужно работать. Старалась держать ровный темп и не допускать провалов. Мне даже казалось, что у меня всё время был одинаковый темп», — приводит слова спортсменки Iltalehti.

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