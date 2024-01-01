Легков: в новом году хотел бы пожелать, чтобы у спортсменов не пропадала мотивация

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, призёр чемпионатов мира, победитель «Тур де Ски» — 2013 российский лыжник Александр Легков поделился пожеланиями к российским спортсменам в наступившем 2024 году.

«В 2024 году хотел бы пожелать, чтобы не пропадала мотивация у спортсменов и продолжали заниматься, радовать болельщиков своими прекрасными выступлениями», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в декабре 2016 года Легков был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. За этим последовала и полноценная дисквалификация, однако уже в 2018 году CAS признал дисквалификацию необоснованной и отменил её. Результаты Легкова на Олимпиаде в Сочи были оставлены в силе.