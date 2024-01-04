Общий зачёт «Тур де Ски», женщины. Линн Сван приблизилась к Джессике Диггинс

В Давосе (Швейцария) прошёл женский спринт в свободном стиле в рамках второго этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победительницей стала обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте и победительница гонок на этапах Кубка мира, шведка Линн Сван. Второй к финишу пришла норвежка Кристине Ставос Шистад. Тройку призёров замкнула нынешний лидер тура — олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира сезона-2020/2021, американская лыжница Джессика Диггинс. Она и сохранила лидерство в общем зачёте турнира.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Положение по итогам четырёх этапов.

1. Джессика Диггинс (США) – 1:28,31.

2. Линн Сван (Швеция) +33.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) +1:22.

4. Эмма Рибом (Швеция) +1:27.

5. Виктория Карль (Германия) +1:31.

6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1:39.

7. Фрида Карлссон (Швеция) +1:42.

8. Кертту Нисканен (Финляндия) +1:48.

9. Хейди Венг (Норвегия) +1:51.

10. Криста Пярмякоски (Финляндия) +2:02.