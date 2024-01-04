Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт «Тур де Ски», мужчины. Амундес сохранил первую строчку в зачёте

Общий зачёт «Тур де Ски», мужчины. Амундес сохранил первую строчку в зачёте
Аудио-версия:
Комментарии

В Давосе (Швейцария) прошёл мужской спринт в свободном стиле в рамках второго этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победителем стал победитель и призёр этапов Кубка мира, француз Люка Шанава. Норвежец Харальд Эстберг Амундсен занял 10-ю строчку, но сохранил первое место в общем зачёте турнира.

«Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
Результаты после четырёх этапов.

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1:20:05.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) +11.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +25.
4. Гус Шумахер (США) +30.
5. Матс Вильям Енссен (Норвегия) +1:14.
6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1:17.
7. Бела Кле (Швейцария) — то же время.
8. Вильям Порома (Швеция) +1:18.
9. Фридрих Мох (Германия) — то же время.
10. Уго Лапалус (Франция) +1:19.

Напомним, «Тур де Ски» стартовал в субботу, 30 декабря, в Италии. Часть соревнований прошла в Давосе (Швейцария) (3-4 января), а финал турнира состоится в Валь-ди-Фьемме (Италия) в воскресенье, 7 января.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 6, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
03 января 2024, среда. 20:40 МСК
Окончено
1
Люка Шанава
Франция
2:15.0
2
Эдвин Ангер
Швеция
+0.3
3
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.5
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android