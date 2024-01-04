Общий зачёт «Тур де Ски», мужчины. Амундес сохранил первую строчку в зачёте

В Давосе (Швейцария) прошёл мужской спринт в свободном стиле в рамках второго этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победителем стал победитель и призёр этапов Кубка мира, француз Люка Шанава. Норвежец Харальд Эстберг Амундсен занял 10-ю строчку, но сохранил первое место в общем зачёте турнира.

«Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

Результаты после четырёх этапов.

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1:20:05.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) +11.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +25.

4. Гус Шумахер (США) +30.

5. Матс Вильям Енссен (Норвегия) +1:14.

6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1:17.

7. Бела Кле (Швейцария) — то же время.

8. Вильям Порома (Швеция) +1:18.

9. Фридрих Мох (Германия) — то же время.

10. Уго Лапалус (Франция) +1:19.

Напомним, «Тур де Ски» стартовал в субботу, 30 декабря, в Италии. Часть соревнований прошла в Давосе (Швейцария) (3-4 января), а финал турнира состоится в Валь-ди-Фьемме (Италия) в воскресенье, 7 января.