Общий зачёт «Тур де Ски», мужчины. Амундес сохранил первую строчку в зачёте

В Давосе (Швейцария) прошёл мужской спринт в свободном стиле в рамках второго этапа престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победителем стал победитель и призёр этапов Кубка мира, француз Люка Шанава. Норвежец Харальд Эстберг Амундсен занял 10-ю строчку, но сохранил первое место в общем зачёте турнира.
«Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
Результаты после четырёх этапов.
1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1:20:05.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) +11.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +25.
4. Гус Шумахер (США) +30.
5. Матс Вильям Енссен (Норвегия) +1:14.
6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1:17.
7. Бела Кле (Швейцария) — то же время.
8. Вильям Порома (Швеция) +1:18.
9. Фридрих Мох (Германия) — то же время.
10. Уго Лапалус (Франция) +1:19.
Напомним, «Тур де Ски» стартовал в субботу, 30 декабря, в Италии. Часть соревнований прошла в Давосе (Швейцария) (3-4 января), а финал турнира состоится в Валь-ди-Фьемме (Италия) в воскресенье, 7 января.
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