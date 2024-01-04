Общий зачёт «Тур де Ски», женщины: Диггинс удерживает лидерство, Нисканен — вторая

Американская лыжница Джессика Диггинс продолжает удерживать лидерство в общем зачёте лыжной многодневки «Тур де Ски» после гонки преследования на 20 км классическим стилем.
Одержавшая победу в пасьюте финская лыжница Кертту Нисканен переместилась с восьмого на второе место общего зачёта многодневки. Замыкает тройку лидеров Йонна Сундлинг из Швеции.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Положение по итогам пяти этапов
1. Джессика Диггинс (США) — 2.40,25.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0,44.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) +0,52.
4. Хейди Венг (Норвегия) +0,57.
5. Фрида Карлссон (Швеция) +0,58.
6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1,02.
7. Линн Сван (Швеция) +1,08.
8. Виктория Карль (Германия) +1,39.
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1,42.
10. Рози Бреннан (США) +1,56.