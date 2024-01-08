Пярмякоски: моя история с «Тур де Ски» закончилась. Я отдала все силы в последний раз

Пятикратный призёр Олимпийских игр, неоднократный призёр чемпионатов мира 33-летняя финская лыжница Криста Пярмякоски заявила, что больше не выступит на «Тур де Ски», а также намекнула на возможное завершение профессиональной карьеры по итогам сезона-2023/2024.

«Конечно, это было моё последнее восхождение на Альп-де-Чермис среди лучших лыжниц мира. Говорит ли это о том, что я провожу последний сезон в карьере? Вы можете сделать какой угодно вывод, но одно могу сказать точно — на этом моя история с «Тур де Ски» закончилась. Я отдала все силы и получила удовольствие в последний раз. Я довольна седьмым местом, но мы ожидали большего. У меня были проблемы с лыжами. Это не был суперуспех, но и не катастрофа», — приводит слова Пярмякоски Iltalehti.