Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Карлссон — о 10-м месте в финале «Тур де Ски»: ситуация прошлого года дала о себе знать

Карлссон — о 10-м месте в финале «Тур де Ски»: ситуация прошлого года дала о себе знать
Аудио-версия:
Комментарии

Шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала выступление в заключительной гонке престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». В масс-старте на 10 км свободным стилем спортсменка заняла 10-е место.

«Я чувствую свою вину. Я не чувствовала в себе той энергии, которая была у меня на предпоследнем этапе соревнований. Прошлогодняя ситуация дала о себе знать. Конечно, это давит морально, и мне приходится над этим работать. Я хочу хорошо выступать на горе, но при этом моя сильная сторона — это быстрое восстановление на спуске, а здесь ничего такого нет. Я разочарована, но, в конце концов, это всего лишь лыжная гонка. Я скоро всё забуду. Мы отправляемся на отдых с Линн Сван, это будут прекрасные дни», — приводит слова Карлссон Expressen.

Напомним, в последней гонке «Тур де Ски» — 2023 Карлссон стала 15-й и потеряла сознание после финиша. Несмотря на этот результат, шведка стала победительницей общего зачёта соревнований.

Материалы по теме
«У меня не бывает похмелья». Весёлая американка выиграла последнюю гонку «Тур де Ски»
«У меня не бывает похмелья». Весёлая американка выиграла последнюю гонку «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android