Карлссон — о 10-м месте в финале «Тур де Ски»: ситуация прошлого года дала о себе знать

Шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала выступление в заключительной гонке престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». В масс-старте на 10 км свободным стилем спортсменка заняла 10-е место.

«Я чувствую свою вину. Я не чувствовала в себе той энергии, которая была у меня на предпоследнем этапе соревнований. Прошлогодняя ситуация дала о себе знать. Конечно, это давит морально, и мне приходится над этим работать. Я хочу хорошо выступать на горе, но при этом моя сильная сторона — это быстрое восстановление на спуске, а здесь ничего такого нет. Я разочарована, но, в конце концов, это всего лишь лыжная гонка. Я скоро всё забуду. Мы отправляемся на отдых с Линн Сван, это будут прекрасные дни», — приводит слова Карлссон Expressen.

Напомним, в последней гонке «Тур де Ски» — 2023 Карлссон стала 15-й и потеряла сознание после финиша. Несмотря на этот результат, шведка стала победительницей общего зачёта соревнований.